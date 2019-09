Kater Karma en Psycho krijgen meeste nominaties Su Music Awards

Kater Karma en de dancehallsensatie Psycho behoren tot de grootste kanshebbers tijdens de uitreiking van de Su Music Awards 2019. De artiesten maken kans op zeven prijzen. Zij worden op de voet gevolgd door Nisha Madaran en Bakaa Boi met zes nominaties.

De song ‘Queens’ van Karter Karma (FOTO) maakt kans op de prijs voor de Best video en Best geschreven lied. Het nummer ‘Lemon’, dat hij samen met Jackson Blai vertolkt is genomineerd voor Best Su Song of The Year en Best Collaboratie.

De organisatie G-Summer Events reikt voor de zevende keer de Su Music Awards op 18 september in Suriname uit in de Anthony Nesty Sporthal.

Vorig jaar was Nisha Madaran de grote winnaar van de Awards.