Suriname wint met 6-0 van Nicaragua in André Kamperveenstadion

Suriname heeft zondagavond met maar liefst 6-0 gewonnen van het nationaal elftal van Nicaragua. Het ging om een thuiswedstrijd in Concacaf Nations League B verband. De twee landen troffen elkaar in het André Kamperveen stadion te Paramaribo om 19.00 u. Nicaragua zou de favoriet zijn in Groep D.

De ruststand in deze groep D wedstrijd was 4-0 voor Suriname, waarbij drie Surinaamse doelpunten in de 9e, 11e en 30ste minuut voor rekening kwamen van Gleofilo Vlijter en eentje voor Donnegy Fer in de 13e minuut.

In de tweede helft probeerde Nicaragua terug te komen. Dat resulteerde in een schot op de paal van het gastland in de 52ste minuut. NATIO bracht de stand in de 65ste echter op 5-0 door een vierde doelpunt van Vlijter. Uiteindelijk bracht Comvalius de eindstand in de 85ste minuut op 6-0!

Suriname heeft met deze wedstrijd nu drie keer gewonnen en staat aan de leiding in de groep. De winnaar van deze groep D kwalificeert zich voor de 2021 Gold Cup. Afgelopen week won ons land in een uitwedstrijd nog met 2-1 van Dominica.