Natio Suriname met vol vertrouwen naar winst op Dominica

Suriname heeft donderdag in het Windsor Park Sport Stadium te Roseau, met 2-1 gewonnen van Dominica. Natio vertrok afgelopen dinsdag vanuit Suriname richting Dominica en speelde daar in Groep D een uitwedstrijd in Concacaf Nation League B verband.

Suriname ging met vol vertrouwen de wedstrijd in en wist maar liefst twee doelpunten te scoren. Beide doelpunten werden gemaakt door Gleofilo Vlijter. De ploeg gaat door de winst in deze poule nu aan kop met 3 punten.

Nicaragua, die favoriet is in deze groep, is de volgende tegenstander van Suriname. Op zondag 8 september treffen de twee landen elkaar in het Surinaamse André Kamperveen stadion om 19.00u.

De nationale voetbalploeg van Suriname keert donderdagavond weer terug.