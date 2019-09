Chinese fabrieksschepen weg uit Suriname

De zes Chinese trawlers zijn vanochtend rond 04.00u na bijkans een jaar vertrokken uit Surinaamse wateren. Kustwacht directeur Jerry Slijngard bevestigd het vertrek van de trawlers tegenover de Surinaamse krant De Ware Tijd.

De krant laat weten dat Senegal doorgegeven is als bestemming. Na veel ophef door verschillende personen,instanties en in het parlement over de trawlers in Surinaamse wateren, werd een ultimatum gegeven dat zij moesten vertrekken.

Het bedrijf Ross National Fisheries aan wie de trawlers toebehoort kwam vlak voor verstrek van het ultimatum in actie en besloot een kort geding aan te spannen tegen de Staat Suriname. De rechter besloot daarbij in het nadeel van het bedrijf en maakte duidelijk dat de schepen moeten vertrekken.