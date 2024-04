Kuldipsingh: “Een Parbo bier en een cola zijn duurder dan een kleine gasbom”

“Ik ga u maar één staaltje geven: dat een Parbo bier en een cola duurder is dan een kleine gasbom. 120 SRD is een kleine gasbom nog steeds”, illustreerde minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) vrijdagavond op een ressortvergadering van de VHP aan de Hennaweg.

Opvallend genoeg bleek de bewindsvrouw het niet door te hebben dat de prijs van de kleine gascilinder, welke 20 lbs is, vanaf 1 september vorig jaar reeds twee keren aangepast is met steeds 25 SRD. Thans is de huidige prijs van de 20 lbs gasbom door de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) gesteld op 170 SRD. Hoewel enkele personen vanuit de zaal haar nog erop probeerden te attenderen dat de prijs van de kleine gasbom geen 120 SRD meer is, wuifde zij dit af met: ‘kijkt u op de prijslijst’.

De VHP-topper gaf haar reactie aan de hand van de kritiek op het prijzenbeleid in Suriname. Zij stelde dat onder andere de prijzen van basisgoederen redelijk onder controle zijn. Volgens de minister is de prijs van bijvoorbeeld veevoer hoog, omdat deze wordt geïmporteerd.

“Wij zijn ook bezig te kijken naar mogelijkheden om voer hier te maken met lokale producten, zoals mais. Wij hebben al met mensen gesproken die ons daarbij kunnen helpen en een studie voor ons doen daarmee. Als u mij ziet, dan ziet u ook direct de prijzen in de winkels. De basisgoederen hebben wij onder controle en elke twee weken maken wij dat bekend. Het is op onze page, gaat u op de page van het ministerie van Economische Zaken. En als één winkelier overdrijft met de prijzen, kunt u dat altijd melden op het ministerie via de Coza webapp. Dat wil zeggen dat wij de basisgoederenprijzen redelijk onder controle hebben”, aldus Kuldipsingh.