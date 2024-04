Zonne-energiecentrale te Poeketie in gebruik genomen

Te Poeketie, Tapanahony is op zaterdag 6 april, een hybride zonne-energiecentrale in gebruik genomen. De uitvoerder van het project is de Chinese organisatie Power China. President Chandrikapersad Santokhi heeft de centrale officieel opgestart. Het project is gefinancierd door de Surinaamse overheid.

De hybride zonne-energiecentrale is voorzien van zonnepanelen, batterijopslagsysteem voor overtollig stroom en een 150 KVA stand-by-dieselgenerator als back-up voor het opladen van de batterijen bij een laag stroomniveau als gevolg van gebrek aan zonlicht. De zonne-energiecentrale, met een vermogen van 900 KW, zal in totaal, 16 dorpen aan de Tapanahony rivier van continue elektriciteit voorzien. In totaal zullen 1550 huishoudens 1×24 uur stoom genieten. Er wordt een 14 kilometer lang netwerk aangelegd.

“Er was geen geloof in de realisatie van 1 x 24 uur stoom voor het dorp Poeketie en omgeving, maar de regering heeft bewezen dit te kunnen doen.” Dit zei kapitein Baja Gazon van het dorp Drietabbetje tijdens zijn toespraak, in het bijzijn van het opgekomen publiek. “Laten we samenwerken om de solar-plant duurzaam te onderhouden”, riep dc Henk Deel van het bestuursressort Tapanahony tot de gemeenschap.

Voor de ceremoniële ingebruikname zijn ook afgereisd naar Poeketie: vicepresident Ronnie Brunswijk, DNA-voorzitter Marinus Bee, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, directeur N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, directeur Energie NH, Valerie Lalji, parlementariër Obed Kanapé en enkele medewerkers van diverse departementen. De ambassadeur van de Volksrepubliek China, Han Jing, was bij deze speciale gelegenheid ook aanwezig.

President Chandrikapersad Santokhi ging in op het belang van de transitie van fossiele brandstof naar groene energie, in het bijzonder zonne-energie. Vicepresident Brunswijk en DNA-voorzitter Bee riepen de gemeenschap op de voorziening te waarderen en koesteren. “Je weet pas wat het verschil is, als je het donker van dichtbij hebt gekend.”, voegt parlementariër Obed Kanapé hieraan toe.

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) ging in op het belang van samenwerking met de EBS, werk arm van NH. De bewindsman stond ook stil bij de ondersteuning van China op het vlak van de realisatie van dit solar project. Abiamofo dankte ambassadeur Han Jing hiervoor en benadrukt dat het partnerschap met China wordt voortgezet.

Het beleid vanuit het departement is erop gericht eenieder de toegang tot elektriciteit te bieden. Conform doel 7 van de SDGs zullen lidstaten van de Verenigde Naties dit doel nog voor 2030 gerealiseerd moeten hebben. In dit kader zijn door de Surinaamse overheid diverse zonne-energieprojecten geïnitieerd en is eerder een contract gesloten met het bedrijf Sinohydro Corporation Limited, Power China.

De dorpen die over 1 x 24 uur elektriciteit zullen beschikken zijn: Poeketie 1, Poeketie 2, Sangamasoesa, Mooitakie, Yawsa, Mainsi, Diitabikie (Drietabbetje), Dataa Kondee, Pipa Kondee, Poolo Keba, Gaaman Kampu, Pikin Kondee, Loeabie/ Sanbedoemie, Pikin Pisii, Kisai, Landbouw.