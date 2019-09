Verkrachtende buschauffeur al eerder vast voor soortgelijk vergrijp

De 26-jarige buschauffeur die op donderdag 29 augustus door de Surinaamse politie was aangehouden en opgesloten ter zake verkrachting en diefstal, is het afgelopen jaar ook al aangehouden voor hetzelfde vergrijp. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt.

De politie laat weten dat de verdachte Haroen A. het afgelopen jaar door de politie van Rijsdijk was aangehouden en opgesloten op verdenking van feitelijke aanranding van een vrouw, waarbij hij ook spullen van haar moet hebben weggenomen.

In de zaak vorige maand gaf de verdachte bij zijn aanhouding toe dat hij gemeenschap heeft gehad met de jonge vrouw, maar dat hij dat niet heeft gedaan tegen haar wil.

De zaktelefoon had hij inmiddels in pand afgegeven aan iemand. De politie heeft de telefoon bij die persoon aangetroffen en in beslag genomen.