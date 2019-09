Tyrone Spong komt op 12 oktober uit tegen Oleksandr Usyk in Chicago

De Surinaams-Nederlandse bokser Tyrone Spong kan zichzelf volgende maand wereldwijd op de kaart zetten. Hij neemt het op zaterdag 12 oktober in de Wintrust Arena te Chicago namelijk op tegen de Oekraïense bokser Oleksandr Usyk. Dat heeft de trainer van de in Suriname geboren bokser, die vandaag jarig is, bevestigd.

Usyk wordt gezien als de onbetwiste koning van het cruisergewicht en maakt die dag zijn debuut in het zwaargewicht. Eerder werd gesteld dat deze wedstrijd heel belangrijk kan zijn voor het verdere verloop van de bokscarrière van Spong. Usyk is een grote tegenstander en Spong zal op een ander boksniveau acteren. Ook de media aandacht zal enorm zijn.

Het wordt een belangrijk gevecht, want de winnaar kan zomaar om een wereldtitel in het zwaargewicht gaan boksen. Critici classificeren Spong als de underdog tegenover Usyk, maar Spong zou zomaar voor een verrassing kunnen zorgen.

Het nieuws van deze match kwam op de verjaardag van Spong naar buiten; Tyrone viert vandaag (3 september) zijn 34ste verjaardag. Afgelopen weekend kwam hij nog in Mexico in actie waar hij de wedstrijd won.