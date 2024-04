Minister David Abiamofo van Natuurlijk Hulpbronnen (NH) heeft op vrijdag 05 april de commissie Monitoring RGM en Newmont geïnstalleerd op het departement. Dit met als doel, het uitvoeren van monitoringswerkzaamheden namens de Surinaamse overheid bij de grootschalige goudmijnbouwbedrijven Zijin Rosebel Goldmines alsook Newmont. De commissie zal ook fungeren als liaison tussen beide bedrijven en de overheid om open dialoog te bevorderen.

“We hebben over het algemeen voor de mijnbouwsector een mijnbouwwet. Naast deze mijnbouwwet zijn er voor de twee specifieke goudoperaties van RGM en Newmont delfstoffenovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn door de Nationale Assemblée tot wet verheven. In deze delfstoffenovereenkomsten zijn er een aantal zaken geregeld wat betreft de communicatie van de bedrijven en de overheid”, geeft de minister de commissieleden mee.

Met deze commissie wordt getracht een goede en centrale coördinatie te bewerkstelligen, vandaar dat een aantal ministeries vertegenwoordigers hebben in de commissie Monitoring RGM en Newmont.

De minister wees verder op het belang van een goed draaiende goudsector voor Suriname. “Een duidelijke communicatie tussen de overheid en deze twee bedrijven is van eminent belang, vandaar het belang om deze commissie te installeren”, merkt de NH bewindsman op.

Abiamofo deed een beroep op de commissie om zich niet repressief op te stellen, maar begeleidend en adviserend naar de bedrijven toe, zodat van hun kant een goede bijdrage geleverd wordt. ”U gaat aan de slag als commissie voor land en volk”, laat de bewindsman optekenen.

De voorzitter van de commissie Monitoring RGM en Newmont, Clyde Griffith, geeft aan dat de commissie reeds voor de installatie al bezig is geweest met het listen van taken van alle vak ministeries en dat deze proactieve approach voortgezet zal worden vanuit elk van de ministeries. De commissie gaat in de komende periode een kennismakingsbezoek brengen aan de twee bedrijven, geeft de voorzitter aan.

In de Monitoring RGM en Newmont commissie hebben zitting:

Clyde Griffith als voorzitter, Genevieve Ceder-Wijngaarde als secretaris, Lindsey Sanné, Wilson Balansi namens NH, Mohamed Piroe namens het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Shailesh Ramsingh namens het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Marvrick Boejoekoe namens het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, Nancy Echteld namens het ministerie van Financiën en Planning, Iemdaad Rodjan namens het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Shailesh Sewkaransing namens het ministerie van Defensie en Frits Lalay namens het ministerie van Justitie en Politie.