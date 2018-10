Theaterstuk ‘Het verbrande huis, een Surinaamse familiekroniek’ van Bodil de la Parra

CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 16 okt – Op zaterdag 20 oktober is Bodil de la Parra te zien in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel met het indringende theaterstuk ‘Het verbrande huis, een Surinaamse familiekroniek’ Hierin vertelt de dochter van regisseur Pim de la Parra vol vuur en emotie over haar Surinaamse verleden.

De vader van actrice en schrijfster Bodil de la Parra groeide op in Paramaribo, Suriname. Ze bezocht zijn geboortehuis ontelbare keren. Tot 2012, het jaar waarin het tot de grond toe af brandde. Het enige wat restte was de drempel. ‘Alles is weg,’ zei Bodil toen. ‘Maar wij kunnen de verhalen vertellen,’ antwoordde haar vader.

En dat is wat Bodil nu doet. Ze vertelt niet alleen de succesverhalen, maar ook over de ontdekking dat haar familie duizenden slaven hield. In heldere taal en met groot gevoel voor humor wekt ze het huis en haar bijzondere Surinaamse familie weer tot leven. Herkenbaar voor iedereen met dezelfde achtergrond, maar ook interessant voor liefhebbers van toneel of het tv-programma Verborgen verleden.