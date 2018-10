Ondernemers uit Suriname de dupe van fake bericht

PARAMARIBO/ROTTERDAM, 16 okt – Een aantal bekende ondernemers uit Suriname is de dupe geworden van een fake bericht dat vandaag verspreid wordt via social media. De ondernemers in kwestie zijn niet te spreken over het bericht dat verspreid wordt via Facebook groepen en WhatsApp. “Volgens het bericht zou ik buiten Suriname zijn aangehouden wegens witwassen en drugs. Maar dat is pure laster!” aldus een van de ondernemers die momenteel voor zaken in Nederland zit.

De man die directeur is van een groot bedrijf in Suriname moet er eigenlijk alleen maar om lachen. Het bericht werd geplaatst in de Facebook groep ‘Dagelijks gebeurtenissen actueel’ door een lid van die groep. Daarna is een schermafdruk hiervan doorgestuurd via WhatsApp. “Ik heb veel zakenrelaties in Nederland en Suriname en krijg van iedereen ineens apjes met het doorgestuurde bericht. Gelukkig kennen zij mij langer dan vandaag en weten zij dat ik een clean sheet heb” aldus de ondernemer zojuist tegen Waterkant.Net.

Hij vindt het bizar dat zijn reputatie middels één lasterlijk fake bericht wordt geschaad. “Maar ja, wat moet je doen. Iedereen kan wat roepen. Het bekladden van mensen op social media schijnt een normale zaak te zijn geworden op social media in Suriname. Maar zoals ik al aangaf, mijn mensen weten wat ze aan me hebben” aldus een gedupeerde ondernemer vanavond vanuit Rotterdam tegen Waterkant.Net.