Brand grootste vuilstortplaats Suriname moet tegen het weekend onder controle zijn

PARAMARIBO, 16 okt – De regering wil de brand op de vuilstortplaats te Ornamibo binnen enkele dagen volledig onder controle hebben. Dit zei vicepresident Ashwin Adhin tijdens een persconferentie. Hij heeft zich samen met enkele ministers georiënteerd op de vuilstortplaats. Een ‘aanvalsplan’ moet de toegangswegen verbeteren en bluswerk vergemakkelijken. “De schaal van het probleem is gaan vergroten. De situatie waarin men daar werkt, is onvoorstelbaar. Ik kan zeggen dat als je daar bent, je ogen worden rood, je longen raken vol rook”, zei Adhin. De situatie wordt bloedserieus genomen. “We hebben wat extra middelen er tegen aan gegooid.” Het geld gaat naar het Nationaal Coordinatie Centrum Rampenbeheersing, NCCR.

Daar de brand onder het oppervlak van de berg vuil woedt, moet eerst materiaal worden verspreid. Pas dan kunnen water en zand worden gestort. De belangrijkste waterbron, de nabijgelegen Pararivier, is niet altijd even goed beschikbaar. De getijden spelen hierbij een rol. Wanneer precies de brand onder controle zal zijn, is moeilijk te zeggen. “Het gaat niet vandaag gebeuren, we doen onze best”, zei brandweercommandant Radjen Jakhari.

Sinds vanmorgen is volgens NCCR-commandant Jerry Slijngaard het Incident Command System in werking gesteld. Dit moet de coordinatie van alle betrokken diensten verbeteren. De afvalrapers die als veroorzakers van de brand worden aangemerkt, mogen niet meer de stortplaats op. Buurtbewoners krijgen begeleiding van een team artsen en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg.

De scholen in de omgeving zijn gesloten voor de rest van de week. Kinderen bleken last te hebben van ademhalingsproblemen en braakneigingen. “We moeten anders omgaan met vuil. Ik dat het belangrijk is dat de samenwerking tussen artsen en scholen nu intensiever wordt”, zei minister Lilian Ferrier van Onderwijs Wetenschap & Cultuur. Om de brand onder controle te krijgen wordt zand aangevoerd.