Denise Jannah gastsoliste op album van trompettist Gidon Nunes Vaz

ROTTERDAM, 7 sep – Zangeres Denise Jannah heeft als gastsoliste een viertal nummers ingezongen op het nieuw uit te brengen album van de bijzonder getalenteerde Portugees-Nederlandse top trompettist Gidon Nunes Vaz en zijn fantastisch trio. Zijn drummer is de geweldige Yoran Vroom, ook met Surinaamse roots.

Later in het jaar staan er voor de in Suriname geboren Denise weer een aantal Mahalia Jackson Tribute concerten op de agenda en ook de ‘Denise Jannah Soul Train’, tijdens het grote Brasa Festival in Utrecht op 21 oktober. Maar eerst zal ze in september concerten geven zowel in zowel Hong Kong als in Minsk, Belarus (Wit-Rusland).

En in de aanloop naar Srefidensi 2018 is Denise Jannah in haar geboorteland Suriname als een van de zes solisten in de door Renate Koningsbloem (Kingflower Productions) georganiseerde fantastische Soul en Blues show ‘The Story Of Etta James’. Deze show is in Nederland inmiddels vijf maal met groot succes opgevoerd.