Film Tom Adelaar en acteur Yannick Jozefzoon genomineerd voor Gouden Kalf

AMSTERDAM, 6 sep – De nieuwe film Tom Adelaar, met Surinaams-Nederlandse acteurs Yannick Jozefzoon, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Werner Kolf, Dennis Rudge en Maikel van Hetten, is genomineerd voor maar liefst twee Gouden Kalveren. De film maakt kans in de categorie Beste Televisiedrama en hoofdrolspeler Yannick Jozefzoon dingt mee naar de prijs voor Beste Acteur Televisiedrama.

De film gaat over de Surinaamse Sharif die bij een call center werkt en daar een Nederlandse naam en identiteit aanneemt om meer sales te scoren. In zijn zoektocht naar het snelle geld belandt hij echter in een hevige identiteitscrisis waarbij hij zijn familie van zich afstoot en steeds meer zijn roots kwijtraakt. Dit energieke portret van een student die voor roem en rijkdom gaat, is als de Nederlandse Boiler Room of The Wolf of Wall Street. Het verschil? Deze zakenman in spe komt uit Suriname.

Zijn eerste deal over de telefoon is bijna gesloten. En dan komt het mondelinge contract. “Zo, dat is een mond vol!”, zegt het beoogde slachtoffer aan de andere kant van de lijn, wanneer Sharif zijn volledige achternaam moet uitspreken. Met zulke hardnekkige vooroordelen gaat Sharif het nooit redden in de wereld van het snelle geld. Hij neemt daarom de identiteit van Tom Adelaar aan, in ruil voor zijn eigen persoonlijkheid. In deze energieke film over geld, macht en rijkdom is het de vraag wat meer waard is: je banksaldo of je roots.

Tom Adelaar is geregisseerd door Gonzalo Fernandez en geschreven door Ashar Medina. Medina won eerder dit jaar de Zilveren Krulstraat voor beste script voor de film JUNGLE. Die prijs werd hem toegekend door het Netwerk Scenarioschrijvers. De film is geproduceerd door Topkapi Films in samenwerking met NTR, VPRO en BNN/VARA en is ontwikkeld in het kader van de ONE NIGHT STAND – XIII.

Tijdens het Nederlands Film Festival 2018 is TOM ADELAAR te zien op zondag 30 september (première) en maandag 1 oktober (in bijzijn van de makers).