Korps Politie Suriname opent jacht op ‘kleine’ drugshandelaren

PARAMARIBO, 6 sep – Het Korps Politie Suriname, KPS, wil via Operatie Hoop zoveel mogelijk ‘kleine’ drugshandelaren van de straat halen. Volgens politiewoordvoerder Humphrey Naarden is de operatie nu al een succes te noemen. Sinds de aanvang begin augustus is een flink aantal dealertjes in kraag gevat. Behalve drugs zijn ook vuistvuurwapens en stroomstootwapens in beslag genomen. En het gaat door de eerst komende tijd. De focus is bewust.

Het was hoog tijd om de kleinere drugs gerelateerde misdaad de nodige aandacht te schenken. “Wij hebben de afgelopen weken veel invallen gedaan bij hotspots. Die jongens staan niet zomaar op straathoeken. Elke keer als wij een inval plegen, vinden wij wapens of drugs”, zegt Naarden tegenover de Ware Tijd. Bij elke actie weer blijken de doelwitten drugs bij zich te hebben. De grotere ‘boys’ worden nog wel in het vizier gehouden.

Maar de nood is hoog in de samenleving als het om het kleinere grut gaat. “Je kan ze niet peilen. Het is tegenwoordig moeilijk te meten, omdat de drugs die in omloop zijn bij verschillende mensen terechtkomen die proberen ze te verkopen. Wij vergeten de grote dealers niet, maar de kleine richten de meest schade aan doordat ze zich tussen de mensen bewegen op elk moment van de dag”, aldus Naarden.