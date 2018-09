Concacaf Nations League: Dominica tegen Suriname 0-0

PARAMARIBO/GUADELOPE, 7 sep – In het Stade René Serge Nabajoth stadion in Les Abymes, Guadeloupe heeft de nationale voetbalselectie van Suriname NATIO dondermiddag/avond haar eerste Concacaf Nations League wedstrijd gespeeld. Op Guadeloupe was Dominica de tegenstander en de eindstand werd 0-0.

Dinsdagmiddag werd de eerste training achter gesloten deuren gehouden en toen bleek dat het trainingsveld slecht was. “Maar dat neemt ons vertrouwen niet weg dat we voor de overwinning gaan spelen. Ik heb vertrouwen op mijn spelersgroep”, zei bondscoach Dean Gorre eerder op een persconferentie hierover.

Ook vandaag was het veld ‘hobbelig’. Dominica speelde fysiek heel sterk, maar Suriname had een voordeel qua balbezit en kansen. De ruststand was 0-0 waarna Dominica in de 60ste minuut een rode kaart kreeg. Ondanks dit alles lukte het Suriname niet te scoren en werd de eindstand ook 0-0.

Suriname komt op 13 oktober in het André Kamperveen Stadion weer uit en dan tegen de British Virgin Islands.