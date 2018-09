Nieuwe ambassadeur van China in Suriname bezoekt minister

PARAMARIBO, 7 sep – In augustus kreeg Suriname een nieuwe ambassadeur van China. De vorige ambassadeur Zhang Jinxiong werd vervangen door Liu Quan. Hij bracht deze week een bezoek aan de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal. Zowel de minister als de ambassadeur willen de bilaterale samenwerking tussen Suriname en China voortzetten op het gebied van sport en jeugd en waar nodig uitbreiden.

Zo wil de Chinese diplomaat hulp bieden bij het ontwikkelen van de tafeltennissport in Suriname. In verband met 165 jaar Chinese Immigratie in Suriname is het voorstel gedaan om een martial arts coach naar Suriname te halen, die zijn expertise zal delen met lokale beoefenaars van deze vechtkunst.

Dit voorstel is gedaan op basis van de gemaakte afspraken met de voorganger van Li Quan. Aan jongeren biedt de ambassade diverse korte cursussen en langdurige opleidingen aan die in China verzorgt zullen worden. Diverse jeugdparlementariërs en ambtenaren hebben hiervan reeds gebruik gemaakt.