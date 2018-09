South South West uit Suriname live in Zoetermeer op 6 oktober

ZOETERMEER, 3 sep – Eind september/begin oktober is de populaire Surinaamse formatie South South West voor een aantal optredens in Nederland! Speciaal voor de fans en liefhebbers van heerlijke Surinaamse en Caribische muziek, organiseren wij op zaterdag 6 oktober South South West live! in 2B-Home Event Centre in Zoetermeer. Het wordt een speciale drie uur durende show met South South West, Bryan Muntslag, Delano Weltevreden, Natasia Zeeman, Jack Cobra (hindi) en SoulMen’s Party! DJ Senzy & Meo Mania verzorgen de muziek tussen de verschillende acts. Mis dit niet en bestel tijdig je kaarten op Eventbrite: http://carifesta.evenbrite.nl

2B-Home Event Centre is een toplocatie in het prachtige Vernèdepark in Zoetermeer. De frisse en moderne zalen zorgen voor de juiste ambiance op deze unieke Carifesta party!

Het wordt weer een echte Carifesta avond zoals je van ons gewend bent, met gezelligheid, leuke mensen en altijd een topsfeer, dus haal je kaarten op tijd!! Carifesta staat garant voor kleurrijk publiek en lekkere Caraibische muziek, waaronder de leukste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits!

South South West -uit SU- live in Zoetermeer!

2B-Home Event Centre

Dr. J. W. Paltelaan 103

2712 PT Zoetermeer

Aanvang 21.00u – 03.00u

Kaarten: online via http://carifesta.eventbrite.nl

Meer info: 010-2151770 | www.carifesta.nl