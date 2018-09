Regering wil geheim overleg met parlement over westgrens Suriname

PARAMARIBO, 3 sep – De regering is bereid informatie te delen met het parlement over de grens tussen Suriname en Guyana. Het betreft dan het grensgeschil met de westelijke buren. Volgens de Times of Suriname is wel gevraagd dat het achter gesloten deuren gebeurt. Het zou om ‘te zwaarwichtige’ informatie gaan om daar zo maar publiekelijk mee te komen. In Guyana wordt juist wel meer naar buiten getreden.

De regering in Georgetown heeft zelfs laten weten dat ze klaar is voor besprekingen met Suriname. In Paramaribo is de opstelling wat meer behoudend. “Unu no kan dyompo go ini wan feti zomaar (je kunt niet zomaar een gevecht aangaan, red.). Je moet je goed voorbereiden en bewapend zijn om te kunnen winnen. Deze opdracht is dan ook meegegeven aan de nationale grenscommissie”, zegt minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken.

Omzichtigheid is nog het sleutelwoord. Dat er zuinig wordt omgesprongen met informatie, is geen kwestie van onwil. “Ik wil benadrukken dat wanneer we praten over de grenssituatie met Guyana, wij nog in mei dit jaar de vijfde grenscommissievergadering hadden, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over hoe wij verder moeten”, aldus Pollack-Beighle. Onlangs is het grensgeschil met Frans Guyana via overleg opgelost.