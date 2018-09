Foto’s nieuwe brug over het Saramaccakanaal in Suriname

PARAMARIBO, 3 sep – Uiterlijk eind 2018 moet hij af zijn, de nieuwe brug over het Saramaccakanaal in Suriname. De brug te Beekhuizen, die Wanica met Paramaribo zal verbinden, wordt gebouwd door Haukes Construction N.V. En de werkzaamheden verlopen op schema meldt het bedrijf.

“Bouw Beekhuizenbrug loopt lekker en op schema. Vol trots en met geloof in eigen kunnen is dit de zoveelste brug geheel door de jonge en gedreven werknemers van Haukes Construction N.V. gebouwd” aldus de eigenaar van het bedrijf op Facebook. Hij plaatste een update met foto’s die hieronder te zien zijn.

De oude brug bij de Saramaccadoorsteek aan de van ’t Hogerhuystraat zal binnenkort buiten functie worden gesteld voor een grote onderhoudsbeurt. Gedurende deze periode zal de nieuwe brug als hulpbrug moeten dienen en daarna als permanente brugverbinding tussen Beekhuizen en Livorno.

De nieuwe brug heeft een totale breedte van 15 meter en is voorzien van twee autorijstroken en twee fiets- en voetpaden aan weerzijde. Het project is gestart in augustus 2017. De daadwerkelijke bouw van de brug is zo goed als af, maar de infrastructuur zoals de aansluitwegen, moeten nog worden aangelegd, voordat de brug kan worden opgeleverd.