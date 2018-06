Pieter Jan Hagens start zeilavontuur; hoopt december in Suriname te zijn

AMSTERDAM, 22 jun – De Nederlandse radio- en televisiepresentator Pieter Jan Hagens is deze maand samen met zijn vrouw begonnen aan een zeilavontuur. De twee gaan met hun 10 meter lange zeilboot de zee op en hopen ergens eind dit jaar Suriname aan te doen. In een exclusief gesprek met Waterkant vertelt Hagens, die al eerder in Suriname is geweest, waarom ze voor het land hebben gekozen.

“Waarom naar Suriname? Omdat het een mooi land is, waar warme mensen wonen. Ik ben er een keer eerder geweest, veertien jaar geleden voor werk, en voelde me er meteen thuis, vooral door de open en vriendelijke houding van iedereen. Toen wist ik al zeker dat ik graag nog een keer naar Suriname terug wilde. Die eerste keer ben ik alleen in Paramaribo geweest, een week ongeveer, nu willen we graag meer van het land zien. Misschien varen we met een korjaal de Boven Surinamerivier op of bevaren we met onze zeilboot de Cotticarivier” aldus de presentator.

“De zeilreis begint aanstaande juni, dan varen we vanuit IJmuiden de zee op, maar de oversteek van de Kaapverdische eilanden naar Suriname is pas in december, misschien januari. Eerst zeilen we een half jaar lang naar het zuiden. We blijven ongeveer vier weken in Suriname. Te kort eigenlijk, maar we willen ook nog graag Caribische eilanden zien en de Azoren”.

“Onze zeilboot is een Victoire 34 uit 1984, ruim tien meter lang. Het is een degelijk, zeewaardig zeiljacht zonder al teveel toeters en bellen. Renske (mijn vrouw) en ik hebben de afgelopen 15 jaar zeiltochten gemaakt naar onder andere Frankrijk, Engeland en Noorwegen om ervaring op te doen met het zeezeilen. Onze reis is straks te volgen via Lolaopzee.com“.