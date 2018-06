Regering negeert maandenlange staking Surinaams statistiekbureau

PARAMARIBO, 22 jun – De regering negeert de staking bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, compleet. Het personeel legde ruim twee maanden geleden het werk neer. Geëist wordt dat het loon wordt verhoogd met vijf en twintig procent. Minister Hoefdraad van Financiën, waar het bureau onder valt, laat niets van zich horen. Brieven van vakbond en directie blijven onbeantwoord. “Minister Hoefdraad zou beter moeten weten”, vindt ABS-directeur Iwan Sno.

Hoefdraad was voor zijn betrokkenheid bij de Surinaamse overheid, lid van het statistiekteam van het Internationaal Monetair Fonds. Aangenomen mag dus worden dat de waarde van statistieken ingebakken zit. Het kan er dan niet in dat de enige verzamelaar van statistieken in het land niet functioneert en het iedereen koud laat. “Ik kan niet begrijpen dat de overheid het statistiekwezen onbelangrijk vindt”, zegt Sno tegenover de Ware Tijd.

Loonsverhogingen zijn een aangelegenheid van Financiën. Het ministerie subsidieert het ABS volledig. Sno is dus aan handen en voeten gebonden. Maar van zijn meerderen wordt niets vernomen. Het gevolg is dat over een bepaald deel van de recente sociale en economische geschiedenis geen gegeven beschikbaar zullen zijn. “Er worden geen data verzameld. De prijzen van mei zijn achterhald. Wat voorbij is, is voorbij”, aldus Sno.