Herdenking komst eerste Hollandse boeren naar Suriname

SARAMACCA, 22 jun – Afgelopen woensdag 20 juni was het precies 173 jaar geleden dat de eerste Nederlandse kolonisten voet aan wal hebben gezet in Suriname. De bevolkingsgroep, die in Suriname bekend staat als ‘Boeroes’, kwam aan in het district Saramacca. Daar was er woensdag een kranslegging door de

Stichting Sranan Boeroe bij het monument te Groningen.

Op 20 juni 1845 kwamen de eerste 202 personen aan in Suriname om vervolgens door te reizen over de rivier Saramacca naar de plantage Voorzorg, een voormalige lepra-kolonie waar de te bewerken gronden zouden liggen. De meeste kolonisten begonnen vol goede moed maar het duurde niet lang voordat er een tyfus-epidemie uitbrak waar velen aan bezweken.

Zij die de tyfus-epidemie overleefd hadden kregen toestemming om de rivier over te steken naar het dorp Groningen. Ondanks diverse bezwaren trokken de jaren daarna de boeren in kleine groepjes verder, met name in de richting van Paramaribo, en men vestigde zich in (toen nog) dorpjes als Kwatta en Uitvlugt.

De Boeroes hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Suriname en de nakomelingen van deze groep migranten contribueren nog steeds aan en binnen diverse sectoren.