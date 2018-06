‘Suriname moet deuren wijd opengooien voor Indiase migranten’

PARAMARIBO, 22 jun – “We moeten onze deuren openen voor Indiërs, zodat we wat ontwikkeling binnen kunnen halen.” Dit zegt Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname, Akmos. Hij noemt het bezoek van de Indiase delegatie een gemiste kans. Het bedrijfsleven is buiten gehouden. Nu wordt wel gesproken van allerlei nieuwe kansen, maar hoe die te benutten is koffiedik kijken. “Wat er concreet bereikt zal worden, is niet doorgecommuniceerd met de samenleving. En dat neem ik de regering wel kwalijk. In het belang van politiek is niet gesproken met het bedrijfsleven.”

Maar ook andere spelers zijn buitenspel gezet. “Behalve het bedrijfsleven zijn ook de leerinstituten niet betrokken bij dit gebeuren. Het staatsbezoek is dus niet genoegzaam voorbereid voor wat betreft het overleg met de samenleving. We moeten ons bezighouden met zaken als kennisoverdracht en het migratiebeleid”, zegt Binda tegenover Dagblad Suriname. De samenwerking met India moet voorbij het niveau van kredietlijnen worden getrokken.

Die waren er tijdens het bezoek van de Indiase delegatie weer bij. Maar het is hoog tijd ook over zaken te praten als immigratie. Met het bedrijfsleven erbij, had het bezoek een andere dimensie kunnen krijgen. “Niet alleen het financieel plaatje is dus essentieel om economische groei te bevorderen, maar ook het wegwerken van allerlei barricades. Daarbij kan India, dat over veel arbeidspotentieel beschikt, een positieve bijdrage leveren aan Suriname”, aldus Binda.