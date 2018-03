Boekpresentatie en gesprek over boek ‘ZWART’

Wat betekent het om zwart te zijn in Nederland en België? Hoe verhouden zwarte auteurs zich tot een door witheid gedomineerde literaire wereld? Hoe verhouden zwarte auteurs zich tot de diversiteit binnen de zwarte gemeenschappen in Nederland en België? En waarom is het zo belangrijk om verhalen over én door auteurs van het Afrikaanse continent – in al haar diversiteit – te schrijven en zichtbaar te maken?

Over deze vragen én meer gaan we op zaterdag 31 maart 2018 in dialoog na een boekpresentatie over het boek ZWART bij The Black Archives i.s.m. iZI Solutions. Enkele auteurs zullen stukken uit hun boek voordragen, daarnaast zullen ze met elkaar en met het publiek in gesprek gaan o.l.v. Seada Nourhussen (hoofdredacteur OneWorld.nl). Bevestigde sprekers zijn: Ebissé Rouw, Heleen Debeuckelaere, Kiza Magandane, en Sabrine Ingabire.

Wanneer? Zaterdag 31 maart 2018

Tijd? 18:30 – 22:00 uur

Waar? The Black Archives, Zeeburgerdijk 19a, 1093SK Amsterdam

Aanmelden? €10,- Reserveer een kaartje via de website | Blijf up to date via de Facebook pagina. *

*De opbrengst wordt gebruikt om de collectie uit te breiden met literatuur over en door Afrikaanse auteurs en het Afrikaanse continent.