Bouterse handhaaft ‘weerspiegeling samenleving’ in kabinet

PARAMARIBO, 28 mrt – Ook in het nieuwe kabinet wordt de ‘weerspiegeling van de samenleving’ in het oog gehouden. Hoewel het binnen de Surinaamse realiteit niet altijd bij naam genoemd wordt, hangt de schaduw van de sociale schakering altijd hangen boven ook de politiek. Gekozen is bijvoorbeeld voor Priya Sital voor de post van minister van Sport & Jeugdzaken. Soeresh Algoe moet het veld ruimen.

Algoe was minister van Landbouw Veeteelt & Visserij, LVV. Voor de ene de andere, heet het bij ook de Nationale Democratische Partij. Hoewel sommigen de kop in het zand willen steken, moet rekening worden gehouden met de ;weerspiegeling van de samenleving.’ Bouterse wil duidelijk niet dezelfde fout begaan, die hij maakte bij een eerdere samenstelling van zijn kabinet. Paul Somohardjo drukte hem er met de neus op.

Volgens de leider van Pertjajah Luhur, PL, waren geen ‘Surinamers van Javaanse afkomst’ en ‘Marrons’ te bespeuren in het kabinet. Kort daarop werden Soewarto Moestadja en Joan Dogojo aangesteld op de laatste twee open ministersposten. Dat van de ‘weerspiegeling van de samenleving’ wierp de oppositie Bouterse voor de voeten. Het was bij de presentatie van zijn eerste team in 2010. Vanuit de VHP werd gewezen op een zekere ‘onevenwichtigheid’ bij de samenstelling.