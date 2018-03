Oud filmpje wakkert goudkoorts in Suriname aan

PARAMARIBO, 28 mrt – Een oud filmpje van Braziliaanse goudzoekers die in 2015 bijna 8 kilo goud in het zuiden van Brazilië zouden hebben gevonden, houdt heel veel Surinamers op Facebook en WhatsAp bezig. In het filmpje laten de goudzoekers grote hoeveelheden goud zien en daarbij leggen diverse Surinamers het verband met de recente ontdekking van een rijke goudader in Suriname. Er wordt gesuggereerd dat de beelden en het goud uit Suriname afkomstig zijn, maar dat klopt dus niet.

Vorige week ging een ander filmpje rond dat omstreeks 17 maart gemaakt is in het gebied tussen de dorpjes Tapoeripa en Drepada. Daar werd recent een rijke goudader aangeboord. Goudzoekers uit de wijde omgeving zijn met bussen tegelijk aangevoerd om een graantje mee te pikken en dat leidde tot chaotische situaties in de mijn.

Braziliaanse goudzoekers die in 2015 bijna 8 kilo goud vonden in Pontes e Lacerda, heel ver van Suriname: