Werken in het onderwijs zonder lerarendiploma

Heb je ooit overwogen om in het onderwijs te werken, maar had je nooit zin om weer een lange opleiding te volgen? Goed nieuws! Er is een alternatieve route genaamd zij-instroomtraject, waarmee je kunt starten in een carrière waar normaal gesproken een uitgebreide vooropleiding vereist is. Of je nu vanuit een andere sector het onderwijs in wilt stappen of andersom, dit traject biedt je de mogelijkheid om direct betaald aan de slag te gaan. Laten we eens kijken naar wat dit traject inhoudt en waarom het op dit moment een bijzonder gunstige tijd is om deze stap te zetten.

Wat is een zij-instroomtraject?

Een zij instroom onderwijs traject opent de deur naar het onderwijs zonder de traditionele langdurige vooropleiding. Of je nu een carrièreswitch overweegt of vanuit een andere sector komt, dit traject biedt een snelle toegang tot het leraarschap. Het zij-instroomtraject bestaat overigens niet alleen in het onderwijs, maar ook in andere sectoren waar normaal gesproken een lange vooropleiding vereist is.

Nu is een goede tijd

Momenteel is er een tekort aan onderwijspersoneel, wat voor jou als zij-instromer gunstig is. Dit tekort zorgt namelijk voor veel openstaande vacatures, wat in jouw voordeel is. Je hebt daardoor niet alleen meer keuze, maar kun je ook de arbeidsvoorwaarden beter naar jouw wensen aanpassen. Scholen staan te popelen om mensen aan te nemen, waardoor je een sterke onderhandelingspositie hebt. Als een school je meer uren wil laten werken dan je eigenlijk zou willen, dan is dit vaak bespreekbaar.

Bedenk of je er geschikt voor bent

Voordat je de stap zet, is het belangrijk om te bedenken of je geschikt bent voor het zij-instroomtraject. Denk na over je huidige kwalificaties en of je de tijd hebt die nodig is voor dit traject. Het betekent niet alleen drie tot vier dagen per week voor de klas staan, maar ook één dag per week besteden aan theorie. Bovendien moet je jezelf afvragen of je de juiste persoon bent om voor de klas te staan. Het onderwijs vraagt namelijk niet alleen om vakkennis, maar ook om passie en empathie.

Aan de slag!

Ben je overtuigd en klaar om de stap te zetten? Op verschillende vacaturewebsites kun je zij-instroomtrajecten in het onderwijs vinden. Zodra je je aanmeldt, wordt er gecontroleerd of je aan de vereisten voldoet. Een geschiktheidsonderzoek bepaalt vooraf of je direct voor de klas kunt staan en welke scholing en begeleiding je nog nodig hebt. Al met al is het een mooie manier om bijna direct als docent aan de slag te kunnen gaan. Dat is echt een uitkomst met de huidige tekorten.