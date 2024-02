Arbeider dood na val van hoogte tijdens werkzaamheden

Na een tragisch ongeval vanmorgen bij een bedrijf aan de Weg naar Martetraite in Suriname, is een arbeider om het leven gekomen. De man viel van grote hoogte en overleed ter plaatse.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een man die aan zijn eerste werkdag bij het bedrijf was begonnen. Hij verrichtte schuurwerkzaamheden achterin het gebouw en was hiervoor een trap of steiger opgeklommen.

Door nog onbekende oorzaak kwam de arbeider plotseling te vallen en bleef roerloos op de vloer liggen.

Een ambulance werd ingeschakeld (foto) en na onderzoek door het ambulancepersoneel werd geconstateerd dat de man geen teken van leven meer vertoonde.

Op het moment van schrijven was de Surinaamse politie nog niet ter plaatse om onderzoek naar de omstandigheden te verrichten.