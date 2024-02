Verdachte overval Chinese winkel na 10 maanden aangehouden

De stootgroep van de politie regio Oost Suriname heeft deze week twee personen aangehouden, die gezocht werden in twee afzonderlijke gevallen. Het gaat om de 26-jarige S.D. (foto) en de 25-jarige vrouw N.B.

D. is afgelopen maandag op zijn woonadres te Meerzorg aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een beroving die in de maand april 2023 bij de Chinese winkel op de hoek van de Bindadin- en de Mangreyweg te Meerzorg is gepleegd.

Het is niet uitgesloten dat er in die zaak meerdere aanhoudingen worden verricht, meldt de Surinaamse politie.

Op dezelfde dag is de vrouwelijke verdachte N.B. ter zake heling aangehouden, in verband met een beroving die was gepleegd bij de Scorpion bar. In deze zaak zijn er reeds enkele verdachten in de kraag gevat.

Beide verdachten zijn vervolgens ter voorgeleiding overgedragen aan de recherche van Regio Oost. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte D. door de politie in verzekering gesteld, terwijl de vrouw werd heengezonden.