Bestel een Fernandes pakket online voor jouw mensen in Suriname

Via de online shop van Fernandes Express is het al enige tijd mogelijk om snel en simpel boodschappen te doen. Fernandes biedt nu ook diverse basispakketten aan, die direct online besteld kunnen worden voor familie, geliefden en relaties in Suriname. En dat vanuit elke plek op de wereld!

Deze basispakketten brengen een unieke mix van lekkernijen rechtstreeks naar de deur van jouw dierbaren. Van een simpel ontbijtpakket en een large pakket frisdranken, tot verschillende soorten levensmiddelen. Allemaal bijzonder samengesteld waarbij rekening is gehouden met een ieders budget!

Iets te vieren? Misschien een verjaardag, jubileum, feestdag of gewoon zomaar; bestel dan direct online hier via Fernandes Express: vanuit Nederland en hier vanuit Suriname.

Voor het gemak is er aan verschillende betaal opties gedacht. Dit kan middels buitenlandse betalingen (creditcard), iDEAL bankieren, lokale overmakingen, Point of Sale (POS) betalingen en contante betalingen bij aflevering.

De leveringen zullen na de bestelling binnen 48 uur tot aan huis geschieden in groot Paramaribo.

Hulp nodig? Neem contact op met de Fernandes Express klantenservice.