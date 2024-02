Jongen dood binnengebracht bij RGD poli

Een 9-jarige jongen van een tehuis is woensdagmorgen rond 11.00u dood binnengebracht bij de RGD Poli van Latour aan de Awaristraat in Suriname.



Vernomen wordt dat het slachtoffer bijkans zeven jaar geleden door de politie van Nickerie bij het A.H. kindertehuis Nos Kasitas was ondergebracht.



Volgens de begeleidster werd de jongen vaak ziek. Hij klaagde vaak van pijn aan zijn knieën. Vanmorgen werd hij naar de poli gebracht. De arts schreef paracetamol uit.

In het tehuis aangekomen verslechterde zijn situatie, waarna de begeleidster de jongen met de hulp van twee arbeiders naar RGD Latour bracht.

Op de poli aangekomen constateerde de arts dat de jongen geen tekenen van leven meer vertoonde.



De politie van Latour werd geraadpleegd en ging ter plaatse voor onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam afgestaan. Er zijn geen tekenen van misdrijf op het lijk waargenomen.