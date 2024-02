Oom verwondt neefje met schaar nadat die hem aanspreekt over gedrag

De 24-jarige K.C. deed op vrijdag 2 februari aangifte van zware mishandeling tegen zijn 46-jarige oom O.C. bij de politie van station Flora in Suriname.

K.C. die samen met zijn moeder, zijn zusters en zijn oom in één huis woonachtig is, kwam die bewuste dag thuis aan toen zijn moeder hem doorgaf dat zijn oom eerder die dag wederom tekeer ging in het huis.

Nadat K.C. de situatie beu was, besloot hij die dag een gesprek met zijn oom aan te gaan en liep hij naar een inham alwaar zijn oom zich vaker ophoudt.

Daar aangekomen gaf de 24-jarige zijn oom meteen door dat hij zich voortaan moest gedragen in het huis. Dit viel niet in goede aarde bij de man, waarna er een woordenwisseling ontstond. Bij die gelegenheid haalde de oom een schaar uit zijn tas en zwaaide in de richting van K.C. die wegrende achterna gezeten door de oom.

Het lukte de 46-jarige een steekverwonding in de rug van K.C. te brengen waarna hij tegen een voertuig aan botste met als gevolg dat hij kwam te vallen. De oom bracht het slachtoffer daarbij meerdere steekverwondingen toe aan zijn arm.

Na enige tijd meldde de oom zich aan op het bureau en werd hij meteen aangehouden door de politie. Hij gaf toe de daad te hebben gepleegd. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.