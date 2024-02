21-jarige Gianni moet heldhaftig optreden bekopen met de dood

De 21-jarige Gianni, wiens lichaam dinsdagmorgen door de maritieme unit van het Korps Brandweer Suriname uit de Surinamerivier geborgen werd, sprong zondagavond in de rivier om iemand in het water te redden.

De jongeman heeft dit heldhaftig optreden echter met de verdrinkingsdood moeten bekopen.

Het tragisch ongeval vond zondag 4 februari 2024 tussen 18.00u en 19.00u in de Surinamerivier plaats, ter hoogte van Acaribo.

Gianni ging het water in om een andere persoon, die in de problemen was geraakt in de rivier, hulp te bieden. Deze persoon werd uiteindelijk gered, maar Gianni verdween daarna zelf in de diepte.

De Surinaamse politie en de maritieme unit van de brandweer werden ingeschakeld. Ondanks aanwijzingen van vrienden van het slachtoffer en lang speurwerk, lukte het de brandweer zondag niet om het lichaam van Gianni te lokaliseren.

Op maandag 5 februari kreeg de brandweer assistentie van de politie en werd opnieuw gezocht. Ook op de tweede dag werd het lichaam van Gianni niet aangetroffen.

Dinsdagmorgen spoelde het lichaam van Gianni rond 09.40u aan. De maritieme unit van de brandweer heeft het stoffelijk overschot opgevist (foto) en daarna overgedragen aan een uitvaart onderneming.