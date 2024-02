Van Dijk-Silos: “NDP 2 was niet mooi. Na meneer Hoefdraad kiri a tori”

Volgens jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos heeft de NDP de achteruitgang van 26 naar 16 zetels bij de afgelopen verkiezingen in Suriname te danken aan voornamelijk de handelingen van oud Financiënminister Gillmore Hoefdraad in de tweede regeerperiode van de NDP tussen 2015 en 2020.

“Want NDP 2 was niet mooi. Of men het wil horen of niet, na meneer Hoefdraad kiri a tori”, zei Van Dijk-Silos in het programma Bakana Tori.

Volgens de trekker van de groep ‘Passie voor Suriname’ zijn er eigenlijk slechts drie politieke partijen die Suriname uit de slop kunnen halen. Dat zijn de NDP, NPS en BEP. Zij meent dat een eventuele samenwerking in 2025 tussen de VHP en NDP niet voor de nodige balans in de politiek zal kunnen zorgen, omdat beide partijen qua policy op elkaar lijken.

“Je moet altijd een balans hebben en zeker in de politiek. Je moet een katalysator hebben en een ruziezoeker. Dan krijg je niet dat mensen zich kawtere voelen en zich gaan laten kronen. BEP zal dan een goede katalysator zijn. En BEP heeft wel een beter intellectueel denkvermogen dan ABOP. De NDP en NPS hebben beiden een eigen conceptie van hoe ze het land willen ontwikkelen. En beide partijen, de NDP en NPS, zijn nationalistische partijen”, aldus de oud-minister.

Van Dijk-Silos merkte op te weten dat er wel een zware lobby gaande is voor een toekomstige samenwerking tussen de NDP en VHP. Maar als het aan haar ligt, dan keren noch de VHP, noch ABOP en PL terug in een coalitie na mei 2025.

“Laten ze huilen dat ze van die 20 zetels gedropt zijn naar 8”, stelt zij. De jurist vindt overigens dat de NDP in 2020 in het aantal zetels achteruit is gegaan, maar dat de partij toen geen leugens in de campagne heeft gebruikt.