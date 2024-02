Jongeman in diepte van Suriname rivier verdwenen

In het politie ressort Paranam, is een jongeman zondag in de vooravond in de diepte van de Suriname rivier verdwenen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de 22-jarige Gianni. Hij was met een groep op een privé terrein aan de Sir Winston Churchillweg.

Op een gegeven moment zag de groep dat één van de leden van de groep in problemen was geraakt in het water. Gianni zou in de rivier zijn gesprongen om het slachtoffer te redden.

Het lukte hem om de persoon te redden, maar hij verdween zelf in de diepte. Er werd meteen een zoekactie op touw gezet, echter zonder het gewenste resultaat.



Op het moment van schrijven is nog geen spoor van Gianni te bekennen. De maritieme politie alsook duikers van de Surinaamse brandweer zijn ingeschakeld om de zoekactie vandaag voort te zetten.