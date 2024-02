Del Castilho: “Niet mogelijk toetsing verhoogde waarborgsom voor te leggen aan Constitutioneel Hof”

Met de wijziging van de Kiesregeling van Suriname vorig jaar heeft het parlement de waarborgsom voor politieke partijen opgetrokken naar ongeveer 750.000 SRD. Dit is het bedrag dat politieke partijen zullen moeten neertellen indien zij mee wensen te doen aan de verkiezingen op 25 mei 2025. Bij de vorige verkiezingen was de waarborgsom 96.250 SRD.

Het is de politieke partijen DA ’91 en De Nieuwe Leeuw (DNL) ondanks inspanningen nog steeds niet gelukt om de kwestie rondom de rechtmatigheid van de verhoogde waarborgsom voor toetsing voor te leggen aan het Constitutioneel Hof (CHof) in Suriname.

“We hebben er hard aan gewerkt, maar tot onze verbazing moeten we constateren dat het op dit moment niet mogelijk is om een dergelijk verzoek bij het Constitutioneel Hof in te dienen. De reden daarvan is dat er geen secretaris bij het CHof is die het ontvangst kan nemen en de voorzitter is uitlandig”, zegt DA ’91-voorzitter Angelic del Castilho.

Zij vraagt zich af hoe het kan dat zo een belangrijk instituut niet in staat is de werkzaamheden normaal voort te zetten. Haar bekruipt het gevoel dat men te kwader trouw bezig is en op een sluwe manier het volk één van de belangrijkste mogelijkheden ontneemt, door geen secretaris bij het CHof te benoemen.

Del Castilho heeft het CHof ook aangeschreven om te vragen hoe snel de functie van secretaris wordt ingevuld, wat de opties zijn voor indieners van verzoekschriften en wat de wachttermijn is. Volgens de politica is de vacature voor de functie van secretaris van het CHof sinds juni 2022 online geplaatst.

“Dat betekent dat we bijna twee jaar verder zijn. Er was een waarnemend secretaris, maar ik begrijp dat die waarnemend secretaris een andere uitdaging heeft gevonden en voort is gegaan daarmee. Ik begrijp ook dat er daadwerkelijk wel een kandidaat reeds was voorgedragen voor deze functie. Dus je kan alleen gissen waarom daar niet de meeste spoed achter wordt gezet”, aldus de partijvoorzitter.

Om te voorkomen dat personen die niet serieus zijn deelnemen aan de verkiezingen, is besloten het bedrag op te trekken. De waarborgsom is 1% van het aantal kiesgerechtigden vermenigvuldigd met een bedrag van 250 SRD. Het bedrag zal volgend jaar al worden betaald. Vandaar dat DA ’91 en DNL het verzoekschrift op tijd willen indienen zodat er ook tijdig een uitspraak hierop komt.