Vanavond Birthday Bash van Gio in Amsterdam

De bekende Surinaams-Nederlandse artiest Gio, die onlangs nog in Suriname was, is deze week jarig. En om dat niet zomaar voorbij te laten gaan is er vanavond, maandag 5 februari 2024, een grote Birthday Bash in Amsterdam. De laatste kaarten haal je hier online.

Het wordt een groot feest in de Supperclub Amsterdam van 22.30u – 03.00u, met gastoptredens van ondermeer YXNG LE, Dyna, Biggi, Jayh Martina, Kimberley Ramirez, Team Rush Hour, Daims, Franck en Thormoss!

Deze grote viering van Gio’s 38ste verjaardag mag je niet missen, dus regel je kaarten meteen hier online.

Gio’s B-Day Bash special at Supperclub Amsterdam, Singel 460, 1017 AW Amsterdam, Nederland.