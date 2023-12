Gio, Keizer en La Rouge brengen samen nummer uit: ‘Hey dame’

De bekende Surinaams-Nederlandse zangers Gio en Keizer zijn onlangs de studio ingedoken met de bekende kaskawina band La Rouge. Het resultaat is het nummer ‘Hey dame’.

Het is een aanstekelijk nummer van deze topartiesten geworden, die niet eerder in deze samenstelling met elkaar hebben samengewerkt.

Gio had een aantal jaren terug ook al een nummer met La Rouge uitgebracht.

Het nieuwe nummer is hier via de verschillende muziekdiensten te downloaden. De videoclip die vandaag is uitgekomen zie je hierboven.