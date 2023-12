Automobilist stopt om te ontnuchteren en wordt onder bedreiging van vuurwapen beroofd

Een crimineel gewapend met een vuistvuurwapen heeft in het weekend een automobilist onder bedreiging van een vuistvuurwapen beroofd van zijn sieraden en persoonlijke spullen. Dit gebeurde in de vroege ochtend aan de Latourweg in Suriname.



Vernomen wordt dat twee mannen in een Toyota Vitz reden en diep in het glaasje hadden gekeken. Ze stopten voor de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM), naar hun zeggen om even bij te komen.



Op een gegeven moment liep een man langs. Hij sprak even met de mannen in de auto en liep door. Na een poos kwam hij echter gewapend terug. De meerijder stapte uit de auto en rende meteen weg. Hij had opvallend veel sieraden aan en wist zo te ontkomen aan de beroving.



De autobestuurder werd onder bedreiging van het vuistvuurwapen beroofd. Na de daad nam de verdachte plaats in de auto van de benadeelde en reed weg. Het voertuig is iets later aan de Latourweg nabij de rotonde teruggevonden.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor. Aan de opsporing en aanhouding van de rover wordt gewerkt.