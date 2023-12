Lichaam van man aangetroffen in Saramaccakanaal

In het Saramaccakanaal in Suriname is vanmorgen een lichaam aangetroffen. Het gaat om het stoffelijk overschot van een man.

Afgelopen zaterdag kreeg de Surinaamse politie een melding dat een man vanaf de brug aan de Coesewijnestraat het water in was gesprongen en niet meer boven water was gekomen.

Er werd toen een zoekactie op touw gezet, echter zonder resultaat.

Vanmorgen zagen arbeiders die in de omgeving werkzaam zijn het lichaam in het kanaal en hebben het lijk langs de oever weten te krijgen.

Op moment van schrijven wachten ze op de politie.