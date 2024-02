Lichaam van in diepte verdwenen jongeman geborgen

Het lichaam van de jongeman die zondag in de diepte verdween ter hoogte van Accaribo, is vanmorgen door de maritieme politie en de Surinaamse brandweer geborgen uit de Suriname rivier.

De jongeman G.P. werd sedert zondagavond vermist nadat hij in de diepte verdween tijdens een reddingsactie.

Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat het slachtoffer een vriend wilde redden die in de rivier was gesprongen. Op een bepaald moment raakten beide personen in nood. Een derde persoon die dit zag sprong de rivier in om hulp te bieden, maar kon slechts een hunner redden, terwijl G.P. in de diepte verdween en niet meer boven water kwam.

De redactie verneemt dat na de vermissing een zoekactie op touw werd gezet door familieleden en de maritieme politie. De zoekactie ging maandag door zonder het gewenste resultaat.

Dinsdagochtend werd het lichaam langs de kant van de rivier aangetroffen en geborgen. De verschillende instanties zijn inmiddels in stelling gebracht voor nader onderzoek ter plaatse. De politie van Paranam heeft de zaak in verder onderzoek.