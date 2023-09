Fly Allways introduceert vluchten van Toronto naar Georgetown v.v.

Vandaag, dinsdag 12 september 2023, is een mijlpaal in de luchtvaartgeschiedenis van Fly Allways. Het bedrijf is zeer verheugd vandaag de eerste vlucht aan te kondigen van Toronto (Canada) naar Georgetown (Guyana).

Dit doet zij in samenwerking met Canada Jetlines en de Canadese reisorganisatie SkyRoute Travel Services inc. Er worden wekelijkse vluchtdiensten aangeboden van Toronto naar Georgetown op zondag en dinsdag en van Georgetown naar Toronto op maandag en woensdag.

De vluchten worden uitgevoerd met een Airbus A320 vliegtuig van Jetlines met een capaciteit van 174 stoelen.

Met de introductie van deze nieuwe dienst dragen Fly Allways en partners bij aan de behoefte aan reisalternatieven vanuit de markt, met name de Guyanese diaspora.