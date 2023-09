Mac Andrew vindt beschuldiging JRS-lid Wiebers onacceptabel: “Er is geen enkele bewijs of verifieerbare informatie”

AWJ-minister Steven Mac Andrew vindt het jammer dat Ceejay Wiebers, tot de verkiezingen fungerend voorzitter van de Jeugdraad Suriname (JRS), en kandidaat-ondervoorzitter bij de verkiezingen afgelopen vrijdag, ervoor gekozen heeft om via Facebook en de media te verklaren dat er mogelijk omkoping en politieke inmenging is geweest bij de verkiezingen van de leiding van de JRS. Wiebers praat over geruchten, waarbij iPhones, iPads en auto’s door bepaalde figuren beloofd zijn aan JRS’ers om te stemmen op bepaalde kandidaten.

“Het is een harde beschuldiging en daarom vind ik het ook heel jammer dat het is gepost op Facebook. Omdat er geen enkel bewijs is dat een hoge functionaris van de regering van Suriname zich daaraan schuldig heeft gemaakt. Dat vind ik een heel kwalijke zaak”, zei de bewindsman in het programma Bakana Tori. Mac Andrew stoort zich vooral eraan dat ook de naam van vicepresident Ronnie Brunswijk, de tweede hoogste functionaris van Suriname, onnodig door het slijk is gehaald. Naar zeggen van de bewindsman is er geen enkele bewijs of verifieerbare informatie dat de vp betrokken is in deze kwestie en dat een groepje JRS-leden naar hem zijn gegaan.

Volgens de minister zijn zaken naar buiten gebracht zonder dat er eerst geverifieerd is of de informatie wel waar is. “Als je zulke zware beschuldigingen post, dan moet je je toch ervan verzekeren dat het toch op waarheid berust. En er is met niemand gesproken om na te gaan of dit inderdaad beloofd is door vp. Ik denk dat we bij de volgende vergadering toch wel een gedragslijn moeten vaststellen voor de leden van de Jeugdraad om toch wel te weten wat ze posten en dergelijke zaken. Want nu worden onnodig de JRS en een hoge functionaris in diskrediet gebracht”, aldus de bewindsman. Hij stelt daarom niet in een welles nietes discussie te zullen gaan met Wiebers, die heel veel potentie in zich heeft.

Nadat de bewindsman het bericht van Wiebers op Facebook zag, heeft hij direct contact opgenomen met de directie van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI). Aan hem is toen aangegeven dat er in principe niets aan de hand was. “Ze waren donderdag daar bij het NJI om te praten met de verkiezingscommissie. Donderdag is aangegeven wat het proces zou zijn vrijdagavond. Verder zijn er jongeren langsgelopen die hun onkostenvergoeding moesten ophalen, want JRS-leden komen uit verschillende districten. Inclusief een paar die heel ver zijn. Verder waren er ook een paar andere JRS-leden daar. Wat op zich niet vreemd is, omdat het NJI die instantie is welke de JRS maar ook de Caricom en SDG-ambassadeurs moet ondersteunen”, stelde de minister.

Volgens Mac Andrew heeft de verkiezing van de leiding van de JRS vrijdagavond onder leiding van de verkiezingscommissie plaatsgevonden. Hijzelf was ook daar aanwezig. Daar heeft de verkiezingscommissie alle aanwezige JRS-leden in de gelegenheid gesteld om hun stemmen uit te brengen. Slechts twee afwezige JRS-leden hebben zich door anderen laten vertegenwoordigen en dat is ook door de verkiezingscommissie goed bevonden. “Soms moet je rekening houden dat mensen hun eigen visie hebben over zaken en zich niet kunnen vinden achter hetgeen dat is bepaald”, aldus de minister. Hij snapt niet hoe politieke bemoeienis in zo een organisatie kan plaatsvinden.