RBTM rijdt gestolen auto klem en arresteert bestuurder na waarschuwingsschoten

Manschappen van het Regio Bijstand Team Midden Suriname (RBTM) hebben maandagavond een gestolen Toyota RAV4 (foto) klemgereden te Sophiaslust. De bestuurder, Daniel K. (24) sprong uit de auto en rende weg, maar de politie wist hem na het lossen van waarschuwingsschoten te arresteren.

Er werd aangifte tegen Daniel gedaan nadat hij in de nacht van 5 op 6 september het voertuig aan de Zonnebloemstraat had gestolen.

De dief die bij een carwash werkte, had waarschijnlijk een kopie sleutel van het voertuig. Hij startte de wagen dat op een parkeerterrein stond en reed ermee weg.

De verdachte werd na goed speurwerk te Sophiaslust gesignaleerd in de gestolen auto, waarna hij werd klemgereden en aangehouden. Hij is afgevoerd naar het politiebureau ter voorgeleiding.

De wagen was van valse kentekenplaten voorzien en is in hangende het onderzoek in beslag genomen. De afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in verder onderzoek.