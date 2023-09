Coronie krijgt graafmachine ter bevordering agrarische sector

Ter bevordering van de agrarische sector, heeft de regering een graafmachine geschonken aan het district Coronie. Daarnaast zijn vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ook fruitbomen en groenteplanten, alsook kunstmest geschonken aan het district. De overdracht werd op zaterdag 9 september 2023 bezegeld door LVV-directeur Jitendra Kalloe, burgervader van Coronie Maikel Winter en president Chandrikapersad Santokhi. Het geheel vond plaats op het commissariaat van Coronie.

Er zijn volgens directeur Kalloe heel wat projecten die nu van start moeten gaan. Hij is van mening dat het droog weer de gelegenheid biedt om de infrastructurele werken aan te pakken. “Nu heb je alle gelegenheid. Vooral het afwateringssysteem moet zodanig worden opgeruimd dat niets meer onder water loopt. Er moet nu al werk van gemaakt worden om dat alles goed uit te voeren zodat je straks, wanneer de regen aanvangt verder kan gaan met de productie”, stelt de LVV-directeur. De graafmachine zal gebruikt worden om toegang tot landbouwgronden vrij te maken en voor al het gene te doen dat niet door kleine landbouwmachines gedaan kan worden.

De regering wil dat de landbouwproductie in elk district wordt opgevoerd. Vanuit dat oogpunt worden er dus door het ministerie van LVV groenteplanten, vruchtbomen en kunstmest aangeboden. Daarnaast zal de schoonmaak van de achtertuinen geordend moeten lopen. Er zal hiervoor een plan gemaakt worden om kenbaar te maken wat de prioriteitsgebieden zijn. “Irrigatiewater is aanwezig in Coronie, maar de systemen moeten geordend worden. Zo ook de kunstwerken zoals sluizen, dammen en duikers. Met de districtscommissaris zal een onderhoudsplan geformuleerd worden voor het beheren en besturen van de machine”.

Kalloe is van mening dat het vormen van groepen onder de agrariërs of wel coöperaties, effectief zal werken. Hij legt uit dat het er ook zo aan is toegegaan in Nickerie. Daar zijn er 13 coöperaties opgericht van agrariërs. “Samenwerking in de agrarische sector is belangrijk, want dan kunnen besluiten genomen worden op basis van gezamenlijke inzichten. Het importeren van kunstmest, en machineonderdelen in coöperatief verband brengt het voordeel dat de kosten per individu minder zijn. Er moet gewerkt worden om iedereen te laten bundelen”, stelt Kalloe.

President Santokhi ziet graag dat de landbouwsector in Coronie tot bloei komt. “We gaan een nieuwe fase in om samen met alle Coronianen het district duurzaam te ontwikkelen”, aldus de president. Het ligt volgens hem in de bedoeling om duurzaam te investeren in de agrarische sector. De regering wil dit doel bereiken samen te werken de bewoners van Coronie zelf. Het staatshoofd kondigt aan dat er grondpapieren zullen worden uitgereikt voor agrarische productie. Hij roept de jongeren op om zich te registreren om aan landbouw of veeteelt te doen.