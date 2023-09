Creatief productiebureau Well Made Productions wint Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2023

Creatief productiebureau Well Made Productions, van Samora Bergtop en Ellen Tjon A Meeuw, heeft de Gieskes-Strijbis Podiumprijs 2023 gewonnen. Deze grootste podiumprijs van Nederland wordt jaarlijks uitgereikt aan twee makers die bijdragen aan de kwaliteit en de diversiteit van de podiumkunsten in Nederland.

Well Made Productions werd in 2015 opgericht door creatieve producenten Samora Bergtop (Groningen, 1978) en Ellen Tjon A Meeuw (Apeldoorn, 1975). In de authentieke film- en theaterproducties van Well Made Productions staan bi-culturele narratieven centraal. Ze kenmerken zich door een populaire aantrekkingskracht waarmee het publiek wordt geraakt op een manier die zowel vermakelijk als inhoudelijk en artistiek avontuurlijk is.

Well Made Productions zet in op representatie en erkenning en creëert meer diversiteit binnen het huidige culturele aanbod. In 2017 won het productiehui de Amsterdamprijs voor de Kunst. Well Made Productions maakte onder andere: The Story of Travis, Beige, Yoniverse, Clybourne Park, Beneatha’s Place en A Raisin in the Sun. Het productiehuis maakt onderdeel uit van de International Associate Company of Young Vic in Londen.

De winnaars mogen het prijzengeld van € 60.000 (bedrag per winnaar) naar eigen inzicht aanwenden ten behoeve van hun artistieke ontwikkeling. De drie overige genomineerden krijgen elk een geldbedrag van € 10.000.