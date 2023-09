Familie Sumanta Bansi teleurgesteld na uitspraak in hoger beroep

In Amsterdam vond gisteren het hoger beroep plaats in de moordzaak van Sumanta Bansi uit Suriname. De 43-jarige Manodj B. werd daarbij opnieuw veroordeeld tot 15 jaar cel voor doodslag.

De ouders van Sumanta volgden de rechtszaak vanuit Suriname via een videoverbinding. Ze reageren teleurgesteld , want ze hoopten zelf dat B. nu voor moord veroordeeld zou worden in plaats van doodslag. Aanwijzingen voor opzet waren er namelijk wel.

“We zijn er kapot van. Hij is ook een moordenaar, maar we moeten ons er nu bij neerleggen dat het geen moord is. Wat moeten we anders”, aldus moeder Sharmila Nanda.

De advocaat van B. sluit niet uit om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, de laatste mogelijkheid tot beroep in Nederland. “Mijn cliënt zegt dat het zelfverdediging is, dus dan moet je wel doorgaan. Ik denk wel dat we in cassatie gaan. Maar dat moet ik nog met mijn cliënt bespreken”, aldus de raadsman.

Manodj B. heeft twee weken de tijd om nog in beroep te gaan tegen zijn straf.