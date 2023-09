Videoclip ‘In Me Soul’ meer dan 1 miljoen keer bekeken op YouTube

Het populaire nummer In Me Soul van Psycho is nu al meer dan 1 miljoen keer bekeken op YouTube. Het lied haalde de views in nog geen 3 maanden.

In Me Soul staat momenteel op nummer 1 bij verschillende radiostations in Suriname. Het nummer is ook in Nederland en België bekend.

Psycho, artiestennaam van Gerbon Jasenie, is een Surinaams dancehallzanger. Hij passeerde in 2020 als eerste artiest de grens van 1 miljoen views op TrackDrip met zijn album Succes. Hij is in korte tijd razend populair geworden.

De videoclip van In Me Soul is hieronder te zien.