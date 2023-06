Zaterdag 24 juni: Adjuma! Het heetste feestje van Zuid-Holland

Het is op dit moment heet, maar op zaterdag 24 juni wordt het super heet! Want dan is het weer tijd voor ADJUMA! Het heetste feestje van Zuid-Holland in de Sir Winston Club Rijswijk. Heb je de vorige editie met Sabroso gemist of wil je genieten van twee andere bands, regel dan nu je kaarten.

In de Sir Winston Club Rijswijk is er op zaterdag 24 juni een speciale editie met topbands The Band en Gentle. Tussendoor zorgen DJ Senzy & Loyd MC en DJ Djo & Nilo voor de heetste beats. Dit mag je niet missen!

Kaarten zijn normaal 20 euro, maar nu tijdelijk super voordelig als EARLY BIRD voor maar 12,50 euro. Haal ze vandaag nog hier via Eventbrite.

Liever een VIP tafel? Stuur ons een WhatApp bericht op +31 6 45971543

ADJUMA PARTY

Zaterdag 24 juni 2023

Sir Winston Club Rijswijk

Van 23.00u – 04.00u

Surinaams/Javaanse keuken aanwezig.